В Челябинске поставили на ноги мужчину с тяжелой формой менингоэнцефалита

В отделении реабилитации челябинской горбольницы № 1 вернули к жизни 32-летнего мужчину, который перестал понимать речь, реагировать на внешние раздражители и самостоятельно принимать пищу после перенесенного менингоэнцефалита.

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Как сообщили в минздраве, такие последствия вызвало поражение оболочки головного мозга. Первопричиной стал отит, который всего за сутки развился до менингита, а затем до энцефалита.

Как сообщила мать пациента, в конце марта сын заболел ОРВИ, 2 апреля ему выписали антибиотики, а через день он уже был без сознания.

Мужчину на "скорой" доставили в инфекционное отделение одной из городских больниц, где он месяц находился в коме. Первопричину заболевания врачи устранили, но необходимо было продолжительное лечение, восстановление и реабилитация, которыми и занялись реабилитологи ЧГКБ № 1.

Начали с "вертикализации" пациента. Нужно было вновь научить его подниматься с постели, и врачи начали ненадолго сажать его и ставить на ноги. В промежутках подключали прикроватный велоэргометр, который двигает конечностями, и аппарат виртуальной реальности.

"Работали в бригаде: врач-реабилитолог, специалист по лечебной физкультуре, логопед, клинический психолог", - рассказала завотделением Ирина Алексеева.

Реабилитация шла в четыре этапа с перерывами в месяц-полтора. Одновременно с разработкой мышц, восстановлением вестибулярного аппарата, речи, внимания и памяти, пациенту возвращали оптимальный вес белковым спецпитанием, и мелкую моторику - видеотерапией, снимали спазмы ботулотоксинами, часто использующимися для расслабления мышц и разглаживания морщин.

Сегодня, спустя год, мужчина самостоятельно двигается, к нему вернулась речь, полноценное сознание и когнитивные способности.