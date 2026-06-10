Где больше всего болели ветряной оспой в РФ в 2025 году

Ветряная оспа в 2025 году регистрировалась на территории всех субъектов РФ, наибольшие показатели отмечены в Карелии и Калмыкии. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

"Ветряная оспа регистрировалась на территории всех субъектов Российской Федерации, в том числе в 49 из них показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране", - говорится в сообщении.

В документе указано, что наиболее высокие показатели отмечены в Республике Карелия - там зарегистрировано 1 283,27 случая на 100 тыс. населения. На втором месте - Республика Калмыкия с 1 044,24 случая. В первой пятерке также представлены Республика Саха, Чувашская Республика и Ивановская область.

При этом, как уточнили в Роспотребнадзоре, ветряная оспа занимает одно из лидирующих мест по величине экономического ущерба в 2025 году. Показатель заболеваемости за последние два года вернулся к допандемийным значениям и замедлил темп роста. Всего зарегистрировано более 842 тыс. случаев ветряной оспы, показатель заболеваемости (576,83 на 100 тыс. населения) соответствовал среднемноголетнему уровню и уровню 2024 года.

По данным ведомства, показатели заболеваемости ветряной оспой детского населения в десятки раз превышают уровни заболеваемости среди взрослых. Заболеваемость детского населения в 2025 году - 2 660,03 на 100 тыс. детского населения, что составляет 94% от всей заболеваемости, при этом большинство случаев заболевания (49,7%) зарегистрировано среди детей в возрасте 3-6 лет.