«Синдром оборотня»: что такое гипертрихоз и когда он может быть симптом рака
Минздрав РФ разработал новый стандарт оказания медицинской помощи при гипертрихозе, который также называют «синдромом оборотня». Средняя продолжительность лечения при этом диагнозе составляет 365 дней. Подробнее о «синдроме оборотня», причинах его возникновения и симптомах — в материале «Вечерней Москвы».
Гипертрихоз или «синдром оборотня» — это крайне редкая патология, рассказал «ВМ» врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.
«У "синдрома оборотня" только один симптом — обильный рост волос. Кроме него, нет ни боли, ни зуда, ни покраснений и прочих признаков», — отметил специалист.
По его словам, гипертрихоз бывает:
- врожденным;
- приобретенным.
«Если гипертрихоз передался генетически, то вылечить его невозможно. Но если диагноз приобретенный, то шанс есть», — уточнил Калинчев.
Приобретенный гипертрихоз может возникнуть как симптом сопутствующих заболеваний (например при раке или дефиците массы тела) из-за сбоя в организме или приема гормональных препаратов.
«Если причиной избыточного роста волос стал прием таких препаратов, то после его остановки, как правило, рост прекращается», — отметил доктор.
В остальных случаях, если речь идет о приобретенном гипертрихозе, нужны диагностика и лечение его первопричины, добавил специалист.
«Главная задача при диагностике — обследовать пациента и исключить патологии, которые привели к этому диагнозу, например онкологические заболевания, — объяснил эксперт. — Если все врачи обследуют пациента и не выявят никаких отклонений, то этот гипертрихоз окажется генетическим».
Согласно обновленному стандарту Минздрава:
- медицинская помощь при гипертрихозе оказывается амбулаторно;
- пациент может пройти осмотр у врача-косметолога и эндокринолога;
- также ему проводят биопсию определенного участка кожи;
- для лечения проводят депиляцию или эпиляцию, чтобы избавиться от лишних волос.
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