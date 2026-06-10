Чего не стоит делать при отравлении ребенка химией

Искусственно вызывать рвоту у ребенка, проглотившего бытовую химию, не следует из-за риска повторного ожога пищевода и механической травматизации ротовой полости. Об этом рассказала ТАСС и.о. заведующего хирургическим торакальным отделением Областной детской клинической больницы №9 торакальный хирург Татьяна Мликова.

"Чаще всего при вызывании рвоты, по современной тенденции, у матери ногти длинные - она травмирует ротовую полость. Либо, если это реагент химический, без промывания, вызывая рвоту, будет повторный ожог пищевода. Туда-сюда химическое средство ходит", - рассказала она.

Врач пояснила, что одним из признаков того, что ребенок проглотил бытовую химию, может быть отказ от привычной пищи из-за затрудненного глотания. При обследовании в таких случаях нередко выявляются сужение пищевода или фибринозные наложения. А осмотр и анамнез позволяют установить истинную причину состояния.

Также отравление может проявиться в виде ожога слизистой рта или кожи, а в отсроченном периоде - интоксикационным синдромом, повышением температуры и усиленным слюноотделением. После обращения в больницу врач проводит контрольное обследование, в том числе на пятые сутки после инцидента, чтобы отследить динамику поражения и своевременно скорректировать лечение.