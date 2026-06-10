Врач рассказал, какой препарат может привести к нежелательной беременности

«Оземпик» и его аналоги с семаглутидом могут привести к нежелательной беременности, предупреждают врачи. Дело в том, что эти препараты повышают фертильность у женщин. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, действительно ли похудение на подобных препаратах восстанавливает репродуктивную функцию и как это работает.

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По ее словам, препараты для снижения веса из группы агонистов ГПП-1, включая «Оземпик», и аналоги с семаглутидом, действительно могут повысить фертильность у женщин с ожирением. Однако это происходит не из-за прямого действия лекарства, а как следствие снижения веса.

«У женщин с ожирением часто наблюдается инсулинорезистентность, которая нарушает гормональный фон и препятствует овуляции. Препараты на основе семаглутида способствуют похудению. А когда уходит лишний вес, нормализуется уровень инсулина и восстанавливается гормональный баланс. Восстановление нормального цикла и овуляции возвращает женщине способность к зачатию. Таким образом, беременность становится возможной», — рассказала Соломатина.

Важно понимать, что этот эффект не уникален для препаратов типа «Оземпика». Ключевую роль играет именно снижение массы тела, а не способ, которым оно было достигнуто, подчеркнула эксперт.

«Будь то строгая диета, занятия спортом или прием лекарств — результат будет одинаковым. Если женщина худеет и приводит свой вес в норму, ее репродуктивная функция восстанавливается. Поэтому можно провести параллель, что так же, как занятия спортом могут "привести" к беременности, если женщина была бесплодна из-за лишнего веса, так и препараты для похудения могут иметь этот "побочный эффект"», — объяснила доктор.

Кроме того, восстановление нормальной массы тела благоприятно сказывается на всем организме.

«Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, кишечника и эндокринной системы. Это приводит к общему оздоровлению организма и восстановлению репродуктивного здоровья», — отметила собеседница «ВМ».

Кстати, репродуктивная функция при похудении восстанавливается не только у женщин, но и у мужчин, потому что ожирение смещает гормональный баланс.

«Избыток жировой ткани способствует превращению мужского гормона тестостерона в женские эстрогены. Это приводит к снижению либидо, проблемам с потенцией и фертильностью. Мужчина буквально теряет мужские черты и становится похож на женщину. А похудение восстанавливает выработку тестостерона и репродуктивные функции организма», — добавила Соломатина.

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