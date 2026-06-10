В Приморье медики спасли ребенка с редким осложнением парагриппа

Медики Владивостокской клинической больницы № 2 спасли 12-летнего мальчика, который поступил в детское инфекционное отделение в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Приморского края.

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Все началось с повышения температуры почти до 38 градусов. Однако через несколько дней состояние ребенка стало стремительно ухудшаться: у него начались судороги, мальчик терял сознание, возникли проблемы с дыханием и сердечным ритмом.

Первоначально мальчика срочно доставили в Дальнереченскую районную больницу. Для определения причины его тяжелого состояния врачи провели все необходимые обследования и исключили самые опасные заболевания. Затем мальчика перевели для дальнейшего лечения во Владивосток.

"Комплексное обследование позволило установить причину заболевания - вирус парагриппа. Это распространенная вирусная инфекция, которая обычно вызывает симптомы, похожие на простуду. Заболевание дало редкое осложнение и затронуло нервную систему. После уточнения диагноза было назначено необходимое лечение", - рассказала заведующая детским инфекционным отделением Наталья Бурма.

Благодаря усилиям медиков и правильно подобранному лечению состояние ребенка удалось стабилизировать. Сегодня мальчик уже выписан домой в удовлетворительном состоянии.