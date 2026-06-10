Эксперт прокомментировал рост заболеваемости менингококковой инфекцией

Рост заболеваемости менингококковой инфекцией в РФ в 2025 году не вызывает опасений, но требует тщательного мониторинга. Об этом рассказал ТАСС академик РАН эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по итогам 2025 года было отмечено превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости в отношении генерализованных форм менингококковой инфекции (тяжелых вариантов заражения бактерией, при которых возбудитель прорывает защитные барьеры и попадает в кровоток или спинномозговую жидкость) в 2,5 раза, при этом, по итогам 2024-го, среднемноголетний уровень превышен не был.