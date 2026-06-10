В каких случаях можно вызвать врача даже без явных признаков ОРВИ

Парламентарий от ЛДПР Валерий Селезнев разъяснил гражданам, в каких случаях они могут рассчитывать на визит врача, а не на самостоятельный поход в поликлинику. По его словам, медицинская помощь на дому положена при острых заболеваниях, резких обострениях хронических недугов, а также при таких тревожных сигналах организма, как сильная боль любого генеза, высокая температура или приступы рвоты. Все эти состояния закон относит к разряду острых, требующих безотлагательного вмешательства.

© runews24.ru

Особое внимание депутат обратил на юридическую базу: право вызвать специалиста на дом четко прописано в приказе Минздрава, а также в профильном федеральном законе «Об основах охраны здоровья».

Селезнев в беседе РИА Новости подчеркнул, что законодательство не делает возрастных ограничений — ключевым фактором является фактическая невозможность гражданина самостоятельно добраться до лечебного учреждения. Более того, перечень законных оснований для домашнего визита шире, чем может показаться: сюда входят и резкие скачки давления, и внезапная мигрень, и диарея, и острый болевой синдром в спине или брюшной полости.

Для тех, кто столкнулся с отказами в регистратуре, Селезнев дал практическую рекомендацию. Он посоветовал использовать при разговоре с оператором колл-центра или сотрудником регистратуры сакраментальную фразу: «Я не могу самостоятельно передвигаться по состоянию здоровья».

По заверению парламентария, данная формулировка действует безотказно во всех без исключения регионах страны, поскольку прямо указывает на наличие законного основания для оказания помощи на дому, особенно актуального для пожилых, маломобильных граждан и людей с инвалидностью.

Ранее врач объяснила, чем опасна постоянная удаленная работа. В России резко увеличилось число случаев заражения опасными инфекционными болезнями.