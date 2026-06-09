В России в последние две недели отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, сообщает Роспотребнадзор по итогам селекторного совещания, прошедшего под руководством главы ведомства Анны Поповой.

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Начало сезонного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдается в России в последние две недели.

Хотя в целом ситуация по острым кишечным инфекциям в стране стабильна.

В ведомстве подчеркнули необходимость строгого контроля за заболеваемостью в летний сезон, особенно это касается детских организованных коллективов — детсадов, летних оздоровительных лагерей и других.

При выявлении первого случая заболевания в любом таком коллективе необходимо незамедлительно провести полный комплекс противоэпидемических мероприятий, кроме того, важно своевременно вводить необходимые ограничительные и профилактические меры, чтобы пресекать распространение инфекции, отметили в Роспотребнадзоре.

Ситуация по клещевым инфекциям и геморрагической лихорадке с почечным синдромом остается стабильной, добавили там.