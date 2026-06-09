Женщина вылечилась от гепатита С и теперь помогает другим

В 2025 году в России зарегистрировано рекордное число выявленных случаев гепатита С. Как поясняют медики, это связано не со вспышкой инфекции, а с расширением программы диспансеризации: с сентября 2024 года взрослое население с 25 лет сдает анализы на гепатит С каждые десять лет.

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Жительница Челябинска Анастасия Хабарова узнала о диагнозе восемь лет назад случайно, во время обследования, — никаких симптомов не было. Первое чувство — страх, но после консультаций со специалистами и изучения информации она поняла, что гепатит С сегодня успешно лечится. Анастасия советует тем, кто столкнулся с этим заболеванием, не читать "страшилки" в интернете, не откладывать визит к врачу и не ставить на себе крест.

Девушка рассказала aif.ru, что столкнулась со стигматизацией. Многие до сих пор считают, что гепатит С касается только определенных групп людей, хотя заболеть может любой. Люди боятся сдавать анализы из-за осуждения, а в малых городах - из-за огласки. Анастасия напоминает: вирус передается только через кровь, а бытовые контакты — объятия, общая посуда, еда — безопасны. Достаточно соблюдать личную гигиену — использовать свои бритвы и зубные щетки.

Современные препараты позволяют вылечить гепатит С в подавляющем большинстве случаев. Сама Анастасия полностью излечилась. Сейчас она работает в благотворительном фонде, помогает людям с социально значимыми заболеваниями и развеивает мифы.

По ее словам, больше всего мешают не сама болезнь, а страх, недостаток информации и стигма. После излечения человек живет обычной жизнью, особых ограничений нет — достаточно сбалансированного питания и отказа от алкоголя.

Профессор Южно-Уральского государственного медуниверситета Ольга Сагалова пояснила, что рост выявляемости гепатита С — следствие расширенного скрининга населения. Гепатит С часто протекает бессимптомно, поэтому массовая диагностика критически важна.

Современное противовирусное лечение длится менее трех месяцев, его эффективность достигает 95-100%. Вирус исчезает из организма навсегда, однако иммунитет не вырабатывается — возможно повторное заражение. После завершения курса через 12 недель необходимо сдать ПЦР-анализ: отсутствие вируса подтверждает излечение, и пациент снимается с диспансерного учета.