Как безопасно установить зубные импланты при диабете

Кандидат медицинских наук Игорь Кузьмин подтвердил принципиальную возможность проведения хирургического вмешательства для людей с сахарным диабетом. Главным фактором успешного приживления титанового стержня стоматолог назвал качественную компенсацию недуга.

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Высокая концентрация сахара критически нарушает микроциркуляцию крови, ухудшает регенерацию поврежденных зон, угнетает формирование костных клеток и провоцирует развитие опасных инфекций, заявил врач в интервью РИА Новости.

Специалист отметил, что при плохих анализах процесс интеграции искусственного корня затягивается на неопределенный срок либо заканчивается полной неудачей. В случае декомпенсированной формы патологии пациенту необходимо сначала пройти курс терапии для нормализации медицинских показателей и лишь затем приступать к планированию операции. Кузьмин напомнил о важности полного информирования лечащего хирурга-имплантолога о текущем физическом состоянии организма ради исключения послеоперационных осложнений.