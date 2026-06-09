В России появятся две вакцины против агрессивной опухоли мозга

В текущем году планируется получить разрешение на применение двух онкологических вакцин против глиобластомы. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова

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"Первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться "Глиопепт". А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы - "Глиорна", - рассказала она РИА Новости.

Глиобластома - одна из наиболее опасных форм опухолей головного мозга. Она развивается из-за неконтролируемого деления глиальных клеток, которые являются вспомогательными и окружают нейроны.