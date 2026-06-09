Как рост заболеваемости гемофильной инфекцией может изменить ОМС

Ситуация с гемофильной инфекцией, заболеваемость которой по итогам 2025 года превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза, требует серьезного мониторинга и может привести к изменениям в системе ОМС. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Я думаю, что это должно быть подвергнуто очень тщательному анализу. <…> Это уже эпидемиология не больших цифр, а эпидемиология более тонкая, чувствительная, и для этого нужно принимать меры, в том числе на нормативном поле. Здесь, может быть, придется вносить какие-то изменения в ОМС. Расширять показания для диагностики, конечно же, надо", - сказал Онищенко.

Он напомнил, что вакцинация от гемофильной инфекции предусмотрена в национальном календаре, но она не носит массового характера. Прививки ставят прежде всего представителям группы риска.