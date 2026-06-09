Для борьбы с ожирением в России выделили специальных врачей

Каждый четвертый взрослый житель России страдает от ожирения. Таковы неутешительные данные Минздрава. Тревожит и детская статистика: лишний вес у полумиллиона школьников. Поэтому уже с сентября этого года нутрициологи те, кто составляют программы правильного питания станут официально медицинскими специалистами. Поможет ли это решить проблему ожирения, разбирался корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин.

Ожирение это хроническое заболевание, а поставить диагноз может только врач. Однако увеличение массы тела, одышка и повышенная потливость это верные сигналы, чтобы отправиться к специалисту.

Медики, которые специализируются на лечении ожирения и правильном питании, скоро появятся в разных лечебных учреждениях согласно постановлению министерства.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации:

«Введены специалисты среднего медицинского персонала нутрициолог по утверждению номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников и специальность «нутрициология, по которой специалисты будут проходить переподготовку и аккредитацию».

Очень часто ожирение возникает от растущих психологических проблем. Человек буквально заедает тревоги и нерешенные вопросы. В этом случае психологи и нутрициологи советуют несколько упражнений.

Мария Ларина, психолог-нутрициолог:

«Направить внимание в тело. Задать себе вопрос: а действительно ли я голоден? Действительно ли я хочу есть? Или же у меня есть какие-то переживания, которые тревожат меня?»

Екатерина с детства расположена к полноте. Но после смерти отца испытала сильный стресс, и именно тогда еда помогала успокоиться. Спохватилась только когда ее вес превышал 180 килограммов. Усердными тренировками и диетами удалось похудеть до 130. Но ее цель 90.

«Давление было 160-180, у меня сильно скакал пульс. Мама диабетик, я меряю у нее сахар. У меня зашкаливал сахар, хотя я не предрасположена к диабету, у меня таких проблем не было. Я постоянно за рулем, также ни сесть в машину, ни выйти из машины, вплоть до того, что даже ремень не пристегивается», – рассказала Олеся Чван.

Основная опасность ожирения в том, что оно повышает риск развития множества серьезных заболеваний, которые могут привести к инвалидности. Именно поэтому врачи призывают обращаться в медучреждения, когда побороть проблему самостоятельно не получается.