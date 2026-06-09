Вирусолог объяснил, почему россияне стали чаще болеть корью

Россияне стали чаще болеть корью, краснухой и ветрянкой из-за того, что отказываются от вакцинации детей. Такое мнение ТАСС выразил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Против кори и краснухи <…> есть очень эффективные вакцины. Если они применяются, они снимают заболеваемость практически на 95%. Если заболевание нарастает, это показатель того, что есть нарушения в прививках. Это значит, что люди недостаточно прививают детей, и это ведет к росту заболеваний. Еще нужно обратить внимание на такую вирусную инфекцию, как ветрянка. Тоже очень значительная заболеваемость. И тоже есть вакцина, которая может все это снизить", - сказал он.

Вирусолог уточнил, что несмотря на прививки от кори и ветрянки, человек может заболеть ими и во взрослом возрасте. При этом корь у взрослых протекает сложнее, чем у детей. Однако в более пожилом возрасте обычно проявляется не ветрянка, а герпезостер - на теле появляются пузырьки, которые чешутся и болят. При этом человек медленно выздоравливает.

В группе риска по заболеваниям находятся дети.