Назван вирус с наибольшим пандемическим потенциалом

Пандемию в мире может вызвать целый ряд вирусов, но самый вероятный в этом плане – грипп. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирусы с пандемическим потенциалом – это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», – сказала она РИА Новости.

Между тем, случаев гриппа в России стало намного меньше, чем 20 лет назад. Кроме того, снизилась смертность от него.

Ранее «СП» сообщала о том, что в России увеличилась заболеваемость гемофильной инфекцией.