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Онищенко: в РФ заболеваемость гемофильной инфекцией выросла из-за цикличности

ТАСС

Показатели заболеваемости гемофильной инфекцией выросли в России из-за улучшения возможностей для диагностики, а также цикличности. Такое мнение ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Почему в РФ выросла заболеваемость гемофильной инфекцией
© РИА Новости
"Я думаю, что это связано со статистикой, потому что налаживается диагностика. Гемофильная инфекция имеет очень разнообразную картину, и она могла просто подходить к другим диагнозам. Это первое. Второе. Как и всякая другая инфекция, она имеет свою цикличность. Тем более, это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. И приходит период, когда она начинает возрастать", - сказал Онищенко.

Он отметил, что, в первую очередь, гемофильная инфекция поражает детей и старшее поколение - из-за слабого иммунитета. Лечится инфекция при помощи антибиотиков.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 года превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза.