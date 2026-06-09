Почему в РФ выросла заболеваемость гемофильной инфекцией

Показатели заболеваемости гемофильной инфекцией выросли в России из-за улучшения возможностей для диагностики, а также цикличности. Такое мнение ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Я думаю, что это связано со статистикой, потому что налаживается диагностика. Гемофильная инфекция имеет очень разнообразную картину, и она могла просто подходить к другим диагнозам. Это первое. Второе. Как и всякая другая инфекция, она имеет свою цикличность. Тем более, это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. И приходит период, когда она начинает возрастать", - сказал Онищенко.

Он отметил, что, в первую очередь, гемофильная инфекция поражает детей и старшее поколение - из-за слабого иммунитета. Лечится инфекция при помощи антибиотиков.

Ранее сообщалось, что заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 года превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза.