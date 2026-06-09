В России начали доставлять лекарства с помощью беспилотников

Доставку лекарств с помощью беспилотников между медицинскими учреждениями начали тестировать в шести регионах России. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, шесть регионов тестируют", - сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медицинскими организациями.

Ранее сообщалось, что медорганизации в России получили возможность при необходимости применять беспилотники для доставки лекарств и биоматериалов, программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год это предусматривает.