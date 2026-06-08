В России выделят деньги на системы непрерывного мониторинга глюкозы

Правительство направит почти пять миллиардов рублей, чтобы обеспечить бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы детей и подростков с сахарным диабетом I типа, а также беременных женщин.

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Решение позволит предоставить приборы свыше 50 тысячам детей и десяткам тысяч будущих мам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам главы кабинета министров, финансирование поможет регионам наладить бесперебойное снабжение пациентов, провести все предусмотренные законодательством процедуры в рамках госзакупок, чтобы во второй половине 2025 года и в начале следующего больные получали необходимые приборы. Планируется приобретение порядка 270 тысяч таких систем, добавил председатель правительства.