Медики вылечили пациента без пульса

Странный симптом пациента помог медикам Пушкинской больницы спасти его от смерти. У мужчины внезапно пропал пульс: оказалось, что это было признаком редкого состояния, которое через несколько месяцев спровоцировало бы инсульт.

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Как стало известно "МК", пациент обратился к врачам с шокирующей аномалией: у него на левой руке напрочь отсутствовал пульс. На правой же все было в норме. Мужчина признался, что левая рука у него иногда немеет, но в целом не причиняет беспокойства, и врачи насторожились.

"За этим, казалось бы, безобидным симптомом скрывалась бомба замедленного действия", — рассказал сосудистый хирург Борис Козловский.

Дополнительные обследования выявили массивную атеросклеротическую бляшку в устье подключичной артерии. Эта коварная находка привела к так называемому синдрому позвоночно-подключичного обкрадывания.

Грубо говоря, чтобы питать руку, организм начинал "воровать" кровь у мозга через позвоночную артерию.

"Это прямая угроза ишемии головного мозга, со всеми вытекающими последствиями, вплоть до тяжелейшего инсульта", — подчеркнул Козловский.

Единственным выходом было срочное хирургическое вмешательство. Специалисты Пушкинской больницы провели сонно-подключичное шунтирование, создав новый путь для кровотока в обход опасной бляшки. Таким образом, исчезнувший пульс на левой руке стал для пенсионера спасительным сигналом.