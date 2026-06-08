В РФ впервые одновременно провели шунтирование и трансплантацию печени

В Ханты-Мансийске впервые в России выполнили уникальную операцию: пациенту одновременно провели аортокоронарное шунтирование и трансплантацию печени.

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48-летний югорчанин поступил в больницу с циррозом печени и печеночной недостаточностью. Спасти его могла только пересадка органа, но в процессе обследования вскрылась еще одна большая проблема - ишемическая болезнь сердца с поражением коронарных артерий.

С такой патологией у пациента мог случиться инфаркт прямо на операционном столе. Но и шунт ставить нельзя при тяжелом поражении печени из-за угрозы массивного кровотечения.

"После серии консилиумов с участием специалистов ОКБ и коллег из Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова было принято единственно возможное решение - провести обе операции одновременно", - пояснили в департаменте здравоохранения автономного округа.

Такие клинические случаи крайне редки даже в мировой практике, в медицинской литературе встречаются единичные публикации о подобных вмешательствах и не накоплено никаких обобщенных данных.

Югорским врачам пришлось принимать решения, основываясь на своих знаниях.

Сначала кардиохирурги провели аортокоронарное шунтирование на работающем сердце. После восстановления кровотока в сосудах сердца трансплантологи приступили к пересадке печени.

Операция шла более десяти часов. Были задействованы специалисты более 25 медицинских направлений, в подготовке, проведении операции и послеоперационном сопровождении участвовали около ста сотрудников окружной клинической больницы… Все для того, чтобы уже спустя несколько часов после завершения операции пациент мог сам дышать и даже общаться с докторами. А через несколько недель его выписали домой.