Врач назван неожиданный симптом рака поджелудочной

Первым сигналом рака поджелудочной железы часто является резкое повышение глюкозы в крови. Как объяснил доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин, изменение может стать неожиданным, потому что иногда встречается и у худощавого человека старше 45-50 лет "без наследственности", который до этого на здоровье не жаловался.

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"Внезапно возникший сахарный диабет второго типа может быть первым признаком опухоли", - подчеркнул врач в беседе с aif.ru.

Стоит обратить внимание на тромбозы - мигрирующие тромбофлебиты (воспаления вен) без видимых причин.

Кроме того, задолго до боли, как правило, человека накрывает ощущение глубокой тоски.

"Иногда это апатия и сильная утомляемость. Уже не ранний симптом - желтуха. Проявляется, если опухоль пережала желчный проток. Желтеют белки глаз и кожа, появляется мучительный зуд", - предупредил врач.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов отметил, что достоверно ухудшают состояние поджелудочной железы алкоголь, курение, а также избыточный вес.

Ранее британский хирург Невилл Менезес заявил, что среди симптомов рака поджелудочной, которые часто упускаются из виду, - особое значение имеют болевые ощущения в области спины.