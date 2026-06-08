У россиянина удалили грыжу размером с футбольный мяч

Врачи удалили пациенту грыжу размером с футбольный мяч, образовавшуюся после лечения рака мочевого пузыря в Приморском крае.

Пациент ранее перенес операцию по удалению опухоли мочевого пузыря, в результате осложнения у него образовалась грыжа размером более 20 сантиметров.

"Особенность патологии заключалась в высоком риске повреждения мочевыводящих путей во время операции. Поэтому вмешательство требовало максимально точной и аккуратной работы хирургов", – рассказал заведующий хирургическим отделением ККБ №2 Андрей Мерена.

Хирургическое вмешательство длилось около трех часов, сообщила пресс-служба минздрава региона в мессенджере "МАКС".

Послеоперационный период протекал без осложнений, и спустя неделю мужчина был выписан из стационара.