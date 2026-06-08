Попова прокомментировала слухи о мутации коронавируса в супервирус

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова выступила с успокаивающим заявлением касательно будущего пандемии.

В беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 она пояснила, что ведомство в постоянном режиме мониторит изменчивость патогена, и пока оснований бить тревогу нет.

«На данный момент признаков того, что коронавирус станет «особо злым» в дальнейшем, нет», — подчеркнула глава Роспотребнадзора, комментируя гипотетические риски появления новых опасных штаммов.

Тем не менее, полностью исчезнуть из популяции вирусу не суждено. Попова уточнила, что сегодня COVID-19 окончательно перешел в разряд обычных сезонных респираторных инфекций. Болезнь перестала провоцировать тяжелые осложнения, которые массово фиксировались в «красных зонах» в 2020–2021 годах, поэтому врачи больше не регистрируют клинически тяжелых случаев.

«При проведении специальных исследований он достаточно широко встречается. Сейчас это обычный сезонный вирус», — резюмировала глава санитарного ведомства.

Российские эпидемиологи продолжают следить за циркуляцией возбудителя, чтобы своевременно отреагировать на любые значимые изменения эпидситуации. Попова заверила, что системный надзор за активностью вируса позволяет держать руку на пульсе и предотвращать неожиданные всплески заболеваемости.

Ранее сообщалось, что пандемия отступает, но риск остается.