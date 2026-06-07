Чем опасен препарат для спинальной анестезии «Бупивакаин»

Многодетная мама из Уфы умерла во время родов из-за препарата для анестезии «Бупивакаин». Из-за анафилактического шока после введения спинальной анестезии женщина впала в кому, а через два дня скончалась, так и не придя в себя. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, что это за препарат, есть ли у него безопасные альтернативы и можно ли заранее узнать о возможной аллергии на лекарство.

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Подробности произошедшего

Семья из Уфы ждала появления третьего ребенка — девочки. На 38-й неделе беременную женщину планово госпитализировали в перинатальный центр и по медицинским рекомендациям решили провести кесарево сечение. Затем ввели спинальную анестезию с препаратом «Бупивакаин», после чего за считаные минуты пациентка впала в кому.

Врачи подключили женщину к аппарату ИВЛ и начали бороться за жизнь ребенка. Девочка появилась на свет здоровой, а вот маму спасти не удалось — через два дня она умерла. Судмедэкспертиза показала, что она скончалась от анафилактического шока на лекарственный препарат.

Что за препарат и есть ли альтернативы

В беседе с «ВМ» аккредитованный хирург, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что «Бупивакаин» — это местный анестетик-ингибитор, который блокирует натриевые каналы в мембране нейронов и передачу нервных импульсов, что приводит к временной потере чувствительности.

В эпидуральной анестезии он действует довольно длительное время. Но, как и любой другой препарат, имеет побочные свойства, среди самых серьезных — системная токсичность, которая приводит к сердечно-легочным нарушениям. Также не исключены аллергические реакции, вплоть до комы, — предупредила врач.

На фармацевтическом рынке существуют препараты, похожие по действию на «Бупивакаин», рассказала Мухина. Среди них чаще всего используются:

«Ропивакаин» — менее кардиотоксичен;

«Лидокаин» — применяется при необходимости кратковременной региональной анестезии;

«Прилокаин» — используют в сочетании с адреналином или адреналинсодержащими добавками для продления эффекта анестезии и снижения системной абсорбции.

Однако при индивидуальной непереносимости добавки могут вызывать аллергические реакции, поэтому любой препарат можно заменить на аналогичный из группы адреналинсодержащих препаратов при возникновении любых неприятных симптомов, в зависимости от самочувствия матери или состояния плода, а также при наличии противопоказаний, — пояснила Мухина.

При этом врач предупредила, что в последнее время участились случаи анафилаксии (аллергии немедленного типа со смертельным исходом) даже на обычные анестетики, такие как «Лидокаин».

Поэтому необходимо следить за состоянием пациента после введения любого препарата, а также проводить аллергическую пробу каждый раз, даже если препарат применялся ранее, — пояснила хирург.

О непереносимости можно не догадываться

Как рассказала Мухина, чтобы избежать непредвиденных последствий, во время госпитализации врач собирает анамнез и уточняет наличие аллергических реакций на различные лекарства.

Бывают случаи, когда пациент не знает об аллергии, а также случается непреднамеренная гиперреакция к добавкам (например, к адреналину) или реакция на консерванты, содержащиеся в препарате, что в итоге приводит к плачевным последствиям. Поэтому перед любым вмешательством врачи собирают подробный анамнез: возможные аллергические реакции на лекарства, латекс, красители, антисептики, обезболивающие, а также уточняют прошлый опыт введения анестезии и вызывала ли она нетипичные симптомы, — сообщила врач.

При любом сомнении специалисты назначают тестовые методы диагностики аллергии, среди них Мухина перечислила:

кожные пробы;

подкожные испытания (под контролем анестезиолога).

Кожные пробы не всегда информативны, поэтому применяют «градированный» (медленный) тест под контролем анестезиолога в условиях анестезиологической службы, чтобы исключить риск тяжелых реакций, — объяснила хирург.

Если не удалось выявить аллергию заранее

Если непереносимость препарата не удалось выяснить заранее и у пациента развилась аллергическая реакция, Мухина перечислила шаги, которые позволят избежать плачевных последствий:

прекратить введение препарата;

ввести «Преднизолон» внутривенно (индивидуально рассчитав дозу);

обеспечить вентиляцию легких и гемодинамический контроль.

При признаках анафилаксии порядок действий другой:

ввести адреналин (доза рассчитывается индивидуально);

поддерживать дыхание;

обеспечить инфузионную терапию и мониторинг;

транспортировать пациента в реанимацию.

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