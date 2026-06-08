В России стали чаще болеть целым рядом опасных инфекций

Заболеваемость гемофильной инфекцией в России по итогам 2025 года превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза, также отмечен рост числа случаев заражения краснухой, корью, гриппом и другими инфекциями. Об этом говорят данные Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

"Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции - в 19,3 раза, краснухи - в 5,6 раза, кори - в 2,1 раза, генерализованных форм менингококковой инфекции - в 2,5 раза, листериоза - в 3,3 раза, гриппа - в 6 раз, внебольничной пневмонии - в 1,5 раза, в том числе вызванной пневмококками - в 2 раза, лихорадки Ку - в 1,9 раза, норовирусной инфекции - в 1,8 раза, энтеровирусных (неполио) инфекций - в 2,4 раза", - говорится в сообщении.

Всего в 2025 году в России зарегистрировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 9,3% ниже данных 2024 года (36 млн 130 тыс. 90 случаев).