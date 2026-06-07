В России стали чаще болеть гриппом

В 2025 году показатель заболеваемости гриппом в России вырос в 3,1 раза по сравнению с 2024 годом и оказался в шесть раз выше средних многолетних значений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году». Особенно тревожная ситуация складывается среди детей, где рост составил 3,9 раза.

Согласно докладу, заболеваемость гриппом в 2025 году достигла 375,97 случая на 100 тыс. населения при среднем многолетнем показателе 62,17 на 100 тыс. Среди детского населения заболеваемость составила 1049,81 случая на 100 тыс., причем наибольшие показатели зарегистрированы в возрастной группе от 1 года до 6 лет.

Ведомство также отмечает, что на 2025 год пришлись пики заболеваемости сразу двух эпидемических сезонов: в феврале — пик сезона 2024–2025 годов, в декабре — пик сезона 2025–2026 годов.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что с 2021 года в России наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости гриппом. Это обусловлено двумя основными факторами:

увеличением обращаемости населения за медицинской помощью и значительным расширением объемов лабораторного обследования на грипп. Наложение пиков двух эпидсезонов в одном календарном году в сочетании с широким внедрением лабораторной диагностики, как поясняется в документе, напрямую отразилось на итоговых статистических показателях.