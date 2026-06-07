В Москве рассказали о состоянии пациентов после пересадки рук

Пациенты, которым впервые в России выполнили трансплантацию рук, чувствуют себя хорошо. Об этом заявила в интервью РИА Новости вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова напомнила, что в одном случае выполнялась операция по пересадке одной кисти руки, в другом - сразу двух.

"Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо", - сказала заммэра.

В марте этого года "РГ" сообщала, что такие операции впервые в России выполнены в НИИ неотложной и скорой медицинской помощи им. Склифосовского под руководством китайских специалистов. А в конце апреля стало известно, что трансплантация верхних конечностей в России стала бесплатной по полису ОМС.

Для первого пациента - 53-летнего Андрея - донорские руки стали уже как свои: он водит машину, работает на компьютере, занимается спортом. Все хорошо после пересадки сразу обеих рук и у второго пациента - Романа.

Комментируя проведенную трансплантацию внештатный пластический хирург Минздрава России и депздрава Москвы Наталья Мантурова, возглавившая этот прорывной проект в отечественной медицине, сказала:

"Во всем мире подобные операции являются одними из самых сложных хирургических вмешательств в области современной хирургии".

Медики утверждают, что трансплантация костей и пальцев - это возможность вернуться к нормальной жизни, которой не дают даже самые лучшие протезы. В новом флагманском центре Склифа, где проводились эти операции, для них есть все условия: современные гибридные операционные, оснащенные новейшим высокотехнологичным оборудованием, высочайшего класса специалисты. Но для того, чтобы первая аллотрансплантация завершилась успехом, в подготовке к ней участвовала мультидисциплинарная команда врачей целого ряда лучших клиник Москвы - больниц имени Юдина, Боткина, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, а так же специалисты из китайского университета Гуанси. Общими усилиями врачи разработали протокол ведения операций, детально расписав каждый этап.