В России предложили ввести ДМС для иностранцев

Стоимость экстренного лечения в России иностранцев без полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) необходимо взыскивать с них самих, чтобы расходы не ложились бременем на бюджеты регионов. Такое мнение выразил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что экстренная медпомощь оказывается человеку в любом случае, даже если у иностранца нет медицинского полиса. Речь идет в том числе о родах, удалении аппендицита и так далее, пояснил депутат.

"Но мы можем заставить иметь полис. Как это действует за рубежом - тебе экстренную помощь оказали, потом надо просто брать эти деньги, взыскивать с гражданина, со страны, тогда будет дисциплина", - сказал Нилов.

Парламентарий пояснил, что при оказании мигрантам без полиса экстренной медпомощи расходы ложатся на бюджет соответствующего региона.

"Это огромные деньги. Если посмотреть в масштабах страны в течение года, это миллиарды. Надо понимать, это деньги, которые платим мы с вами в виде налогов. И они расходуются на лечение иностранных граждан в рамках оказания экстренной медицинской помощи, при том, что они нарушили требования нашего законодательства, приехали сюда, не имея соответствующего полиса добровольного медицинского страхования", - отметил он.