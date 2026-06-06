Российские мужчины массово пожаловались на климакс из-за бесконтрольного приема тестостерона низкого качества. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По данным канала, за последние два года выросло количество обращений к андрологам среди молодых людей, тренирующихся в спортзалах. Пациенты жалуются на трудности с зачатием и ухудшение качества спермы. За это время медики выяснили, что многие из молодых людей принимают препарат для роста мышц, купленный по советам фитнес‑тренеров в спортзалах или на сайтах.

Андролог московского клинического госпиталя Дмитрий Москвичев рассказал в беседе с авторами канала, что около 10 процентов его молодых пациентов так и не смогут стать отцами из-за бесконтрольного приема тестостерона. По его словам, самому младшему из них всего 17 лет.

При этом специалисты предупреждают, что любые препараты тестостерона являются мощнейшим контрацептивом. Из-за искусственно введенного гормона организм перестает вырабатывать собственный, и сперматозоиды прекращают функционирование. Если вовремя остановиться, то бесплодия можно избежать, но у молодых людей может развиться так называемый «мужской климакс».