Исследование разрушило миф о «безопасной дозе» спиртного

Анализ почти 850 исследований, проведенный Институтом определения и оценки медико-санитарных показателей (IHME) при Вашингтонском университете, поставил точку в спорах о мнимой пользе малых доз спиртного. Вывод однозначен: как минимум для десяти видов рака не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Употребление в день даже одного напитка, содержащего менее 10 граммов чистого спирта, статистически повышает вероятность развития злокачественных опухолей. Исследование опубликовано в журнале Nature Health.

Авторы применили самый консервативный на сегодняшний день метод оценки — Burden of Proof. Ученые не просто искали корреляции, а намеренно ужесточали статистические рамки, чтобы отбросить сомнительные данные и оставить лишь те риски, в которых можно быть уверенными наверняка. Каждой выявленной взаимосвязи была присвоена оценка (от 0 до 5).

Сложная правда об алкоголе

Опасная закономерность подтвердилась для всех 10 изученных видов рака, кроме рака желудка. На каждые 10 граммов увеличения суточной дозы риск рака глотки возрастает не менее чем на 105%. Для колоректального рака, опухолей гортани и ротовой полости рост составляет от 22% до 49%. Даже для рака молочной железы, печени и простаты, где связь ранее считалась спорной, обнаружено устойчивое увеличение риска при любом уровне потребления алкоголя. При этом риск развития цирроза и других хронических патологий печени возврастает на 40%, а панкреатита — на 22%.

Для кардиометаболических и неврологических заболеваний картина оказалась нелинейной. При низких и умеренных дозах наблюдалось снижение риска сахарного диабета 2-го типа на 4,5%, а болезни Альцгеймера и других видов деменции — на 6,4%.

Один из авторов исследования, профессор Эммануэла Гакиду, предостерегает от трактовки этих цифр как доказательство пользы употребления алокоголя. Она заявлет: «Для некоторых кардиометаболических заболеваний и деменции исследования показывают небольшое снижение риска при низком и умеренном потреблении, однако эти связи ослабевают и сменяются противоположным эффектом при более высоких уровнях потребления. Эти результаты представляют собой сложную картину, где переплетаются противоречивые данные».

Нормы потребления алокоголя требуют пересмотра

Любопытно, что масштабный мета-анализ не выявил систематических половых различий в том, как алкоголь разрушает организм. Это ставит под сомнение принятое во многих странах определение «безопасных» доз алкоголя. Сегодня нормой считается потребление от 8 до 42 г этанола в день для женщин и от 10 до 52 г для мужчин.

Авторы настаивают, что стандарты здравоохранения должны наконец отразить реальность, в которой даже малые дозы провоцируют рак. Особую тревогу вызывает низкая осведомленность общества: люди все еще ассоциируют алкоголь в основном с болезнями печени, забывая о его канцерогенных свойствах.