Как часто москвичи обращаются за травматолого-ортопедической помощью

Каждый год более 100 тыс. пациентов получают травматологическую и ортопедическую помощь в московских больницах. Об этом сообщил в "Максе" мэр столицы Сергей Собянин.

"Ежегодно стационарную помощь получают больше 100 тысяч пациентов этого профиля (травматологическая и ортопедическая помощь - прим. ТАСС). Мы создали единую городскую систему травматолого-ортопедической помощи, в которую входит сеть многопрофильных больниц", - отметил мэр.

Столичные стационары оснастили передовыми технологиями, в том числе системами интраоперационной 3D-реконструкции, благодаря которым врачи делают точные трехмерные модели для операций. Собянин подчеркнул, что в Москве за 2025 год было выполнено свыше 37 тыс. высокотехнологичных операций, а 15 лет назад таких операций проводили не больше 1 тыс. в год.

"Особое внимание уделяем развитию малоинвазивной хирургии. Сегодня многие операции на костях и суставах проводятся через небольшие проколы и доступы до 2 см. Благодаря таким методам пациенты самостоятельно покидают стационары уже через пару суток после операции", - добавил он.

Также мэр отметил, что московские врачи с 2023 года проводят эндопротезирование коленных суставов с использованием роботических установок. Еще одним важнейшим направлением, по его словам, является применение аддитивных технологий и 3D-печати, с помощью которых срок реабилитации сокращается почти в четыре раза - до четырех-шести недель.