Какие результаты принес переход к предупредительной модели здравоохранения

Переход российской системы здравоохранения к профилактической модели в 2025 году обеспечил экономический эффект около 2,1 трлн рублей. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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По ее данным, на диспансеризацию и профилактические осмотры в прошлом году было направлено 295 млрд рублей, при этом отдача оценивается в соотношении 1 к 7. Несмотря на рост эффективности профилактики, основной объем расходов системы обязательного медицинского страхования (ОМС) по-прежнему приходится на стационары — около 45% бюджета, тогда как на амбулаторную помощь — 38%, на дневные стационары — 10%, прочие направления — 7%.

Стоимость одного койко-дня в 2025 году составляла 8500 рублей, амбулаторного посещения — 1250 рублей, что делает последний формат почти в 6,8 раза дешевле госпитализации. По оценке Голиковой, расширение ранней диагностики могло бы давать дополнительно до 215 млрд рублей экономии ежегодно за счет сокращения стационарного лечения.

Она также отметила, что с возрастом потребность в специализированной помощи растет на 25–30% каждые десять лет, а пик госпитализаций приходится на группу 66–75 лет. Наиболее затратные заболевания — инфаркты, инсульты и онкология — чаще фиксируются у пациентов 56–65 лет.

Профилактические программы для граждан 26–45 лет способны отсрочить развитие хронических заболеваний более чем на 15 лет, снизить число госпитализаций на 20% и обеспечить экономию до 393 млрд рублей за счет перераспределения расходов в пользу амбулаторного сектора, отметила Татьяна Голикова.

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