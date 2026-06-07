Эбола, холера, тиф: глава Роспотребнадзора дала наказ туристам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о серьезных инфекционных угрозах, которые подстерегают путешественников в зарубежных поездках. В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель ведомства перечислила основные риски для здоровья при посещении неблагополучных и эндемичных регионов.

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По словам Поповой, в мире фиксируется большое количество случаев холеры, брюшного тифа и других кишечных инфекций. Основные пути передачи — грязные руки, некачественная вода и недостаточно обработанные термически продукты питания.

«Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и употреблять безопасную воду и продукты», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Отдельную опасность представляют инфекции, которые переносятся комарами. Среди них — малярия, лихорадка чикунгунья и ряд других опасных заболеваний. Попова также обратила внимание на неблагополучную ситуацию в африканских странах, где продолжает распространяться лихорадка Эбола. В связи с этим путешественникам рекомендуется использовать специальные средства защиты от насекомых.

Руководитель Роспотребнадзора посоветовала россиянам заранее делать необходимые прививки перед поездкой в некоторые страны и проверять актуальную информацию на сайте ведомства или его территориальных органов. Кроме того, круглосуточно работает горячая линия Роспотребнадзора, где специалисты готовы проконсультировать граждан по вопросам безопасности за рубежом.

Попова отдельно обратила внимание на сезонный фактор. «Летом риски преимущественно связаны с острыми кишечными инфекциями. Мы считаем, что мы на отдыхе и с нами ничего не случится. Но это те самые риски, о которых нужно помнить. Не позволять себе расслабиться настолько, чтобы потом заболеть», — резюмировала она.

Помимо перечисленных угроз, Попова в рамках того же форума предупредила о риске заражения энтеровирусом в популярных туристических направлениях. В интервью фигуристке и блогеру Евгении Медведевой, она заявила, что в летние месяцы в Турции и Египте часто регистрируются случаи энтеровирусных инфекций. Особую зону риска составляют маленькие дети, которые переносят заболевание особенно тяжело. Вирус, по словам Поповой, передается через загрязненную воду в небольших бассейнах.