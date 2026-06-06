Новый тренд 2026 года: как увеличивают грудь без наркоза и безопасно ли это

Среди направлений пластической хирургии уверенно набирает популярность новый тренд — операции «в сознании». Помимо блефаропластики, липокоррекции небольших зон и мини-подтяжки лица, теперь без наркоза проводят еще и маммопластику. Если верить рекламным обещаниям, любая девушка теперь может увеличить грудь буквально за один день, не меняя привычный образ жизни. Так ли это, «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга Марии Хайдар.

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Как проводят маммопластику без наркоза

Как рассказала врач, стандартная операция по увеличению груди выполняется только под общим наркозом. Под действием анестетиков большие грудные мышцы становятся расслабленными, что дает возможность хирургу точно и надежно установить под ними импланты. А маммопластика без наркоза позволяет «не отключать» сознание пациентки, а только обезболить область вмешательства.

Для доступа к внутренним тканям хирург делает несколько микропроколов, которые располагаются в незаметных местах. Через эти порты вводится особый расширитель, при помощи которого между молочной железой и мышцей формируется объемное тканевое пространство. Именно туда потом и помещается грудной имплант, — описала Хайдар.

Плюсы и минусы маммопластики без наркоза

Пластический хирург также назвала плюсы и минусы подобной процедуры:

Плюсы

Это малоинвазивная, а значит, щадящая технология. Травмирование тканей минимально с учетом того, что грудные мышцы остаются нетронутыми. Это и определяет возможность проведения пластики без погружения в «глубокий сон».

Отсутствие наркоза позволяет легче перенести вмешательство без долгой реабилитации. Пара-тройка часов, и пациентка может покинуть клинику. Это удобно, особенно для тех, кто не готов мириться с жесткими ограничениями и многодневными больничными.

Никаких угроз для здоровья. Сделать такую операцию все равно, что вылечить зуб: быстро, понятно, не больно, не страшно. При этом все можно контролировать.

Минусы

Однако, по мнению эксперта, эта новая технология — довольно спорная методика, чтобы с уверенностью говорить о ней, как о полноценной альтернативе классической маммопластике. У такого подхода есть существенные недостатки, которые важно учитывать:

Отсутствие полного контроля. Доступ хирурга ограничен малым размером проколов, поэтому многие действия выполняются «вслепую». Врач не имеет возможности точно отслеживать степень расширения тканей при формировании кармана, возможные травмы и кровотечения. Из-за этого после операции часто возникают выраженные отеки и синяки.

Сохранение болевых ощущений. Локальная анестезия не может гарантировать полную защиту от боли ни во время коррекции, ни после нее. Это связано с особенностями воздействия анестетиков на большие площади тканей.

Нестабильный, трудно предсказуемый результат. Бесконтрольная установка импланта может привести к его слабой фиксации, из-за чего протез может впоследствии смещаться и растягивать ткани. Внешне это может выражаться деформацией, асимметричностью молочных желез. Тогда без повторной коррекции не обойтись.

Наконец, маммопластика «в сознании» трудна для неподготовленной психики. Провести несколько часов на операционном столе — испытание не для слабонервных, поэтому не стоит переоценивать собственные силы с риском получить мощный стресс, — предупредила Хайдар.

Она подчеркнула: любое хирургическое вмешательство невозможно без использования анестезии.

Наркоз необходим при проведении полноценных вмешательств, таких как маммопластика. Это не только вопрос обезболивания, но и важное условие безопасности хирургического процесса. Но все же тренд на минимальную инвазивность вмешательств и сокращение сроков реабилитации определяет спрос на такие процедуры. Поэтому переход на формат коротких пластических операций становится все более очевидным, а использование местного обезболивания вместо общего наркоза — приоритетным нюансом при разработке новых методик, — заметила доктор.

Кому можно делать маммопластику без наркоза

Пластика груди «в сознании» не подходит одинаково всем без исключения, подчеркнула хирург. Входными данными для такой операции считаются изначально симметричные упругие формы без выраженного птоза и признаков инволюции.

Как правило, такими параметрами могут похвастаться совсем молодые девушки, желающие увеличить размер груди. Но и здесь действуют определенные ограничения. Размер устанавливаемых имплантов не должен превышать 230–250 милиллитров, что не позволит таким образом обзавестись пышным бюстом. В таком случае классическая маммопластика остается единственным безальтернативным вариантом, — уточнила доктор.

Совет от эксперта

Не спешите доверять многообещающей рекламе, призвала Хайдар. Обратиться за консультацией к опытному специалисту будет разумнее и полезнее.

Учитывая индивидуальные особенности и личные пожелания, врач подберет тот вид пластики, который будет наиболее эффективным и безопасным. А контролируемое применение современных анестезиологических препаратов надежно защитит от возможного дискомфорта и нежелательных рисков, — заключила специалист.

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