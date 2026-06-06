В Роспотребнадзоре заявили, что в Россию могут завезти любой вирус

Любой вирус можно завести в Россию, главная задача всей противоэпидемической системы - не дать ему здесь укорениться. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью фигуристке и блогеру Евгении Медведевой для проекта "Блогерская студия VK Видео: пространство прямого диалога" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ-2026. Главное о форуме

"С учетом того, что мы поменяли жизнь на планете, и количество миграционной активности и уровень ее растет с каждым днем, самолеты летают, корабли ходят, поезда, люди все время перемещаются, чем дальше - тем больше, завоз любого вируса в нашу родную страну возможен. И главная задача наша и всей противоэпидемической системы - не дать ему здесь укорениться и кого-нибудь здесь еще заразить", - сказала Попова.

Попова подчеркнула, что российские специалисты делают все, чтобы заболевший больше никого не заразил. В стране с этой целью работает система "Периметр". Еще в момент прилета в аэропорту отслеживаются люди, от которых может исходить больше рисков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.