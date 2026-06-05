Определена опасность спреев от тревожности

На маркетплейсах увеличилось количество продаж спреев с окситоцином от тревожности, эмоционального выгорания и депрессию. Эти препараты могут вызвать привыкание, рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев в эфире радио Sputnik.

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«Дело в том, что спрей действует на слизистую и достаточно быстро доставляет действующее вещество внутрь организма, минуя желудок и системный кровоток. Поэтому средство действительно эффективное, хорошее, показано при тревожных расстройствах», — говорит врач.

Но при этом, предупредил Денис Прокофьев, перед использованием подобных препаратов врач должен обязательно поставить диагноз. Поэтому такие спреи необходимо продавать только по рецептам. Они делятся на те, что возбуждают и тормозят, а любое воздействие на головной мозг имеет последствия. Кроме того, любой психиатрический препарат вызывает привыкание.