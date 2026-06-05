В России расширят использование ИИ в медицине

Сервисы на основе искусственного интеллекта сократят для врачей Рязанской области время на оформление документов и предоставят новые возможности для диагностики и медицинских консультаций. Об этом сообщил глава региона Павел Малков после заключения соглашения со Сбером о внедрении цифровых решений в регионе.

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«Подписали соглашение со "Сбером" о внедрении цифровых решений в Рязанской области. В здравоохранении расширим использование искусственного интеллекта. Сервисы на его основе помогут врачам сократить время на оформление документов и уделять больше внимания пациентам. Также появятся новые возможности для диагностики и медицинских консультаций», — написал он.

Кроме того, из заключенного на ПМЭФ соглашения следует, что в филиале национального центра "Россия" в Рязанской области появится зона "Сбера" для детей и молодежи, где можно будет получить знания в области искусственного интеллекта, цифровых технологий, а также поработать над собственными проектами.

«Продолжим внедрять новые технологии и в общественном транспорте. В том числе оплату проезда по биометрии», — добавил глава Рязанской области.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.