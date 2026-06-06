Как биохакинг стал частью стратегии здравоохранения России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что биохакинг включен в долгосрочную медицинскую стратегию страны и рассматривается как инструмент развития системы здравоохранения, ориентированной на профилактику заболеваний и продление активной жизни населения.

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По ее словам, современная модель медицины постепенно смещается от лечения уже развившихся патологий к раннему выявлению рисков и предотвращению хронических заболеваний. Такой подход, как отмечается, позволяет выявлять так называемые предриски и корректировать их до перехода в клинические формы. Вице-премьер подчеркнула, что при ранней профилактике с возрастного диапазона около 27 лет развитие ряда хронических состояний может быть отсрочено примерно на 15 лет.

Отдельное внимание уделено развитию инфраструктуры. Так, с 2026 года центры здоровья планируется преобразовать в центры здорового долголетия. Их функционал расширится: помимо стандартных консультаций, гражданам будут доступны оценка биологического возраста и персонализированные рекомендации по образу жизни, включая питание, физическую активность и режим сна.

В материалах форума также отмечается, что направление биохакинга в России уже получает институциональную и инвестиционную поддержку. В частности, в 2020 году медицинская группа «Медси» направила около 500 млн руб. на развитие соответствующих цифровых и медицинских решений. Параллельно формируется кадровая база: введена новая медицинская специальность «врач здорового долголетия», а подготовку по этому направлению уже прошли более 260 специалистов из 50 регионов, сообщила Татьяна Голикова.

По данным Минздрава, к работе в новой системе допускаются врачи с базовым образованием в терапии, общей врачебной практике, педиатрии и лечебном деле после прохождения дополнительной переподготовки. Также разработаны методические рекомендации для обследований в центрах здоровья и долголетия, что формирует единые стандарты работы новой модели.

Ранее Татьяна Голикова также оценила внедрение профилактической медицины в 2,1 трлн рублей в 2025 году в пользу бюджет.

Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко опроверг опасения, что новый закон о наставничестве отобьет у молодежи желание поступать в медицинские вузы.