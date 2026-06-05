Врачи успели спасти чернеющую руку мужчины

Свердловские врачи спасли руку 47‑летнего мужчины, который упал с высоты трёх метров на работе. Из‑за травмы у него развился посттравматический тромбоз — кровоток в руке прекратился, и конечность могли ампутировать, рассказали о случае в минздраве области.

Всё произошло стремительно: мужчина ударился правой подмышечной впадиной о твёрдый предмет при падении. Его сразу доставили в травматологическое отделение № 1 Центральной городской клинической больницы № 24. Врачи быстро диагностировали острую ишемию правой верхней конечности: из‑за тромбоза остановился магистральный кровоток, и угроза ампутации стала реальной.

Чтобы понять, как действовать дальше, медики экстренно сделали компьютерную томографию с внутривенным контрастированием сосудов руки. Исследование показало: повреждена подмышечная артерия на уровне перехода в плечевую. Нужно было срочно оперировать.

На помощь приехал сосудистый хирург Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Бочегов. Вместе с бригадой врачей ЦГКБ № 24 он провёл сложную операцию: удалил повреждённый участок артерии и соединил её концы, полностью восстановив кровоток.

Важнее всего оказалось время. «При травме магистральных артерий нужно восстановить кровоток максимум за 6–8 часов, иначе изменения станут необратимыми, а попытка вернуть кровоснабжение будет опасна для жизни, — пояснил Вячеслав Бочегов. — Мы уложились в 4,5 часа с момента травмы — это и позволило спасти конечность».

Заместитель главного врача по травматологической и хирургической помощи ЦГКБ № 24 Михаил Ключников добавил, что своевременная диагностика и быстрое решение сыграли ключевую роль: благодаря им удалось предотвратить некроз и сохранить функциональность руки. Сейчас пациент уже дома — он проходит курс реабилитации, чтобы полностью восстановить работу конечности.

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