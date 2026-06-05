В Подмосковье откроют еще пять центров телемедицины

Новые центры телемедицины заработают в пяти округах Московской области до конца текущего года, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

© Unsplash

«Онлайн-формат особенно удобен для работающих граждан, родителей с маленькими детьми и пациентов, которым сложно регулярно посещать медучреждения очно. Сегодня центры телемедицины уже работают в 10 медорганизациях региона, а до конца года откроем еще в 5 — в Жуковской, Видновской, Одинцовской, Домодедовской и Раменской больницах», — привели в тексте слова зампреда правительства — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что с помощью телемедицины пациенты могут получить расшифровку анализов и исследований, продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист, скорректировать лечение.

Отмечается, что в настоящее время центры телемедицины работают в Пушкинской, Мытищинской, Люберецкой, Химкинской, Наро-Фоминской, Лобненской, Реутовской, Балашихинской и Красногорской больницах, а также в Котельниковской поликлинике.