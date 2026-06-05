Врач предложил рассмотреть возможность сессий с психотерапевтами по ОМС

Страховка могла бы покрывать до 10 визитов к специалисту.

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Необходимо чёткое разграничение медицинской помощи и психологических консультаций. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Денис Федоряка.

«Сейчас в Госдуме активно обсуждается, не первый уже год, но последние три года закон о психологической помощи. Потому что у нас психотерапия, именно слово, относится к медицине формально, к врачам. Но неформально психотерапией различного рода, той же самой психотерапией отношений, например, занимаются и психологи. И здесь важный вопрос разграничения. Когда этот закон будет принят, возможно, там как раз проведут это разграничение. И вот вносить или не вносить в ОМС тогда, может быть, меньше будет вопросов, хотя это ещё зависит от бюджетности, потому что понятно, что психотерапия, к сожалению, пока она всё равно как бы падчерица психиатрии. Есть система комбинированная, которую, может быть, стоит тоже нам рассматривать на будущее, когда оплачивается часть терапии из средств бюджета по ОМС, например, 10 консультаций, и если человек дальше хочет продолжать, то тогда уже идёт его личная оплата».

Ранее исследование выявило, что россияне увеличили расходы на психотерапию до 10 тысяч рублей в месяц. Годом ранее траты на такую помощь составляли 8 355 рублей. Цифры приводят сервис «Ясно» и платформа GetCourse.