Врачи во Вьетнаме спасли российского туриста

Российский турист, получивший тяжелое ножевое ранение во Вьетнаме, сумел выжить благодаря усилиям врачей. Медикам пришлось несколько дней бороться за его жизнь, ситуацию осложняла крайне редкая группа крови пациента. Об этом сообщает портал Vietnam.Vn.

По информации издания, инцидент произошел 2 июня. 32-летний гражданин России получил множественные ножевые ранения в различных частях тела. Наиболее опасным оказалось повреждение грудной клетки: между ребрами была обнаружена рваная рана длиной свыше трех сантиметров в области сердца.

Пострадавшего доставили в больницу провинции Кханьхоа в критическом состоянии. При поступлении у него практически отсутствовал пульс, врачи диагностировали геморрагический шок и острую дыхательную недостаточность.

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Дополнительные сложности возникли из-за редкой группы крови россиянина – O Rh-. Во Вьетнаме такой резус-фактор встречается примерно у одного человека из десяти тысяч, что существенно затрудняет поиск донорской крови.

Экстренная операция и реанимационные мероприятия продолжались около двух часов. В настоящее время пациент остается под наблюдением медиков и постепенно восстанавливается. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.