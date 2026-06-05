Врач рассказала о неожиданной опасности тополиного пуха

По Москве и Московской области распространился тополиный пух. Он может переносить на себе клещей, но не тех, которые распространяют боррелиоз, а растительноядных фитопаразитов, которые опасности для человека не представляют, об этом рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева.

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— Клещи, которые вызывают аллергические реакции, живут в любой квартире, даже самой чистой. Они называются дерматофагами и питаются частичками нашей кожи. Вот они как раз с точки зрения аллергии — наши опасные сожители, — отметила эксперт.

По словам врача, клещи, которые представляют опасность для человека, обитают в траве и на низких кустарниках, передает 360.ru.

Специалист также добавила, что пух может переносить комаров. Он не является для них преградой, и они не запутываются в нем.

Активное цветение тополя и других растений в столице может привести к обострению сезонной аллергии. Может ли быть пух источником поллиноза и как избавиться от неприятных симптомов, рассказала врач-аллерголог Анна Усачева в беседе с «Вечерней Москвой».