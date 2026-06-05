В ФМБА указали на эффективность российской вакцины от аллергии
Для защиты от аллергии на пыльцу березы достаточно от трех до пяти инъекций российской аллерговакцины "Аллергарда". Число введений других гипоаллергенных препаратов, которые известны в мире, должно быть не менее тридцати. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Число введений всех гипоаллергенных препаратов, которые сегодня в мире применяются, составляет не менее 30. А здесь требуется от трех до пяти инъекций", - сказала она.
По словам Скворцовой, в прошлом году после лечения российской аллерговакциной у 25% людей фактически полностью исчезли симптомы аллергии, а у остальных их выраженность снизилась в шесть раз.
При этом, уровень пыления пыльцы березы тогда был в пять раз выше обычного.
Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии разработана Институтом иммунологии ФМБА России.