В России начнут массово измерять биологический возраст граждан

В России запускается масштабный научный проект по определению биологического возраста населения. Соответствующее соглашение было заключено на полях ПМЭФ между НМИЦ эндокринологии им. Дедова и фармацевтической компанией «Промомед».

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Основная задача партнерства — выяснить, как избыточный вес влияет на темпы старения организма и какие генетические маркеры сигнализируют о его преждевременном износе.

Практический этап исследования стартует летом 2026 года и охватит несколько российских регионов. Ученые планируют проанализировать метаболическое здоровье граждан, их готовность следовать принципам ЗОЖ, а также эффективность существующих мер профилактики. Отдельным пунктом программы станет изучение влияния ожирения на репродуктивную функцию.

Полученные данные лягут в основу разработки методов персонализированной диагностики и терапии, направленных на борьбу с ускоренным старением.