Росздравнадзор хочет подключить аптеки к новому «автоматическому» закону

Автоматические штрафы за просроченные товары официально начнут работать в России с 1 сентября 2026-го. Соответствующий закон недавно подписал президент. Но изначально речь в нем шла о продуктах питания и нелегальных сигаретах.

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Теперь Росздравнадзор требует расширить правила на лекарства. Ведомство уже направило письмо в Центр развития перспективных технологий (это оператор «Честного знака»). Чиновники хотят понять, возможно ли технически настроить кассы так, чтобы они сами отправляли данные о продаже просрочки или завышении цены. Механизм обещают сделать по образу и подобию дорожных камер: увидел нарушение — выписал штраф без инспектора.

Скорее всего, техническое решение найдут быстро — система маркировки уже связывает аптеки и контролеров. Вопрос в другом: какие именно суммы будут прописаны для фармрынка. Для просроченных продуктов, к примеру, юрлицам грозит 20 тысяч рублей за одну единицу. Будет ли для лекарств так же строго — пока неизвестно. Но аптечный бизнес уже начинает готовиться к новым рискам.

Напомним, что в рамках проекта ВАРМСУ «Муниципальный наставник» делегация из Владимирской области изучила опыт Рязани в сфере ТОС. Общество «Знание» и «ФедералПресс» подписали соглашение на ПМЭФ.