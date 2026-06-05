Когда россиянам станет доступна новая вакцина от аллергии

Новая российская вакцина от аллергии на березовую пыльцу "Аллергарда" должна быть зарегистрирована в сентябре, после чего она появится на российском рынке. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Надеемся получить временное регистрационное удостоверение в сентябре", - сказала она.

По словам руководителя ведомства, с ним вакцина будет разрешена к клиническому применению и сможет открыто находиться на рынке. При этом постоянное регистрационное удостоверение выдается только после окончания третьей фазы клинических исследований. Они как раз сейчас идут, при этом препарат хорошо переносится и показывает высокую эффективность.

"Аллергарда" - первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина, которая, в отличие от аналогичных препаратов, не содержит цельный аллерген, потому считается гипоаллергенной и безопасной.