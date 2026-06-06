В России внедряются технологии по оперативному поиску данных в медкартах

Отечественная медицина активно цифровизируется по всей стране, технологии уже помогают врачам в том числе оперативно находить нужные данные в истории болезни пациента. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня по всей стране внедряются уже технологии, которые позволяют быстро поднимать данные для истории болезни, суммировать их, подсвечивать риски для врача, системы поддержки принятия решений", - сказал он.

Министр уточнил, что в этом году для этого направления выделят дополнительное финансирование.

По словам Мурашко, такие технологии помогают врачу сфокусироваться на работе с пациентом, а не с записями в компьютере.