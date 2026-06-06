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Мурашко: в РФ внедряются технологии по оперативному поиску данных в медкартах

ТАССиещё 1

Отечественная медицина активно цифровизируется по всей стране, технологии уже помогают врачам в том числе оперативно находить нужные данные в истории болезни пациента. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России внедряются технологии по оперативному поиску данных в медкартах
© Global Look Press
"Сегодня по всей стране внедряются уже технологии, которые позволяют быстро поднимать данные для истории болезни, суммировать их, подсвечивать риски для врача, системы поддержки принятия решений", - сказал он.

Министр уточнил, что в этом году для этого направления выделят дополнительное финансирование.

По словам Мурашко, такие технологии помогают врачу сфокусироваться на работе с пациентом, а не с записями в компьютере.