Мурашко сделал нескромное заявление о развитии медицины в России

Отечественная медицина за десять лет совершила колоссальный скачок. Об этом заявил для «VK видео» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Сегодня медицина, конечно, развивается такими темпами, галопирующими. Даже за последние десять лет. Те технологии, которые сегодня появились в медицине, — это реально удивляет. Просто за десять лет скачок колоссальный», — сказал глава Минздрава.

Мурашко отметил, что речь в данном случае не только об искусственном интеллекте, но и о новых видах энергии, препаратах, технологиях изготовления, клеточных технологиях, молекулярной диагностике и прочем.

Ранее о таких технологиях можно было прочитать лишь у фантастов, и то довольно дальновидных, заключил министр.

Ранее в России предложили бесплатно обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей.